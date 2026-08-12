По тыловым районам ВСУ сегодня били российские войска. В порту Одессы поражена база горюче-смазочных материалов, которая обеспечивала топливом подразделения националистов. Также взрывы гремели в Сумской и Киевской областях.

Наступление на Запорожском участке спецоперации развивают бойцы "Восточной" группировки. Как сообщают с передовой, наши штурмовые отряды продвигаются в районе Павловки. Активные боевые действия идут и западнее Новосёловки.

Воздушные баталии - на Харьковском направлении. Российские расчёты БПЛА днём и ночью следят за небом, выискивая вражеские беспилотники. А обнаружив, сбивают технику ВСУ с помощью дронов-перехватчиков и средств радио-электронной борьбы.

В зоне ответственности Центральной группировки истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили позиции и живую силу противника.