Трамп: Владимир Путин помиловал осужденного американца безвозмездно

Российский лидер Владимир Путин помиловал осужденного в России гражданина Соединенных Штатов Роберта Гилмана из гуманитарных соображений. Это подтвердил во вторник, 11 августа, президент США Дональд Трамп.

Как уточнил американский политик, Владимир Путин согласился освободить Роберта Гилмана, отбывавшего в российской колонии срок за нападения на правоохранителей, безвозмездно — без обмена на какого-либо российского заключенного.

Трамп подчеркнул, что "мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не попросила взамен — обмена не было". Президент США опубликовал в соцсетях фотографию из самолета, который доставит Гилмана на родину — американца обнимает его мать Нэнси под национальным флагом.

По словам Трампа, он уже успел лично пообщаться с освобожденным соотечественником — его единственной просьбой к президенту Соединенных Штатов оказался чизбургер. Политик заверил, что Гилман получит желаемое.