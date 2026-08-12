ПВО сбила 502 украинских дрона над российскими регионами в ночь на 12 августа

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили в течение ночи 502 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что минувшей ночью дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Липецкой областей. Беспилотники неприятеля ликвидированы над Республикой Крым и акваторией Черного моря, а также над Краснодарским краем.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что регион атаковали несколько сотен украинских беспилотников. В результате налета, по данным главы Краснодарского края, есть погибшие и пострадавшие, повреждены два десятка жилых домов и четыре предприятия.