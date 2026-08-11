В Колумбии после мощнейшего землетрясения ввели режим национального бедствия

В груде обломков разрушенного дома нашли живым младенца. Во время землетрясения его зажало между камней. Число погибших перевалило за 200 человек. Пострадали около тысячи. Наиболее разрушительные последствия - в городе Перейра на западе страны.

"Этим утром мы спасли трех человек: двух мужчин и женщину. Они были доставлены в медицинское учреждение. Мы также располагали информацией, что под обломками могут быть двое несовершеннолетних. На их спасение мы направили весь наш персонал. Сейчас операция завершена, но мы больше никого не нашли", - рассказал пожарный Данило Прада.

Власти ввели в Колумбии режим национального бедствия. В красной зоне находятся 32 города - там с высокой вероятностью ожидают повторные толчки. Геологической служба страны уже назвала это землетрясение самым сильным за последние 10 лет. Эпицентр пришелся на город Сан-Хосе-дель-Пальмар, в 240 километрах от столицы Боготы. Повреждены свыше полутора тысяч зданий. 60 из них разрушены до основания.

"Это землетрясение необычное. До сих пор подземные толчки в этом районе не были такими сильными. Магнитуда в 7,4 - это много. Колумбия находится в зоне тектонических разломов. Так что вопрос не в том, может ли это повториться. А в том, когда будет магнитуда 10 там, где и так сейсмоактивность всегда была высокой", - отметил Родриго Алехандро Леон Лойа, сейсмолог.

В июне произошло мощное землетрясение в соседней с Колумбией Венесуэле. Число жертв превысило 6 тысяч. Ученые при этом опровергают гипотезу об аномальной частоте подземных толчков в регионе. Два мощных удара называют совпадением. Геологи и инженеры сходятся во мнении, что растущий масштаб катастроф в Латинской Америке связан не с поведением Земли, а с человеческим фактором, а именно со спецификой застройки. В странах континента популярны здания с тонкими железобетонными стенами, которые при вибрации не выдерживают нагрузок.