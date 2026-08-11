Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири

Итоги рабочей поездки главы кабмина по Дальнему Востоку и Сибири обсуждали на совещании Михаила Мишустина с заместителями. Решено, что якутский город Нерюнгри получит 350 миллионов рублей дополнительно на модернизацию больницы.

Появится в республике и собственный центр обработки данных. Он обеспечит дополнительные мощности, необходимые для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых сервисов.

Речь также зашла о модернизации объектов первичного звена здравоохранения в Туве. Как отметил премьер, правительство поможет региону с приобретением высокотехнологичного медоборудования.

Еще одна важная тема - системная поддержка бизнеса в трех приграничных областях: Белгородской, Брянской и Курской.