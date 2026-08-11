Заявление журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса об "убийстве русских" вызвало громкую реакцию в Германии. Несмотря на отсутствие официальной реакции из Берлина на нацистское высказывание Мартенса, жители ФРГ и коллеги журналиста не скрывают возмущение.

Речь идет о вопросе Мартенса, прозвучавшем на пресс-конференции предводителя киевского режима Владимира Зеленского в Белграде. Германский журналист поинтересовался, как можно "помочь убить больше русских", а затем уточнил, что имеет в виду "русских солдат, конечно же".

Как риторически спрашивает Berliner Zeitung, "как такое может быть", что немецкий журналист публично задает подобный вопрос. Затем издание само себе отвечает: "Может быть, это связано с тем, что его дед, военный судья и офицер в штабе вермахта, не раз сидел за обеденным столом вместе с Адольфом Гитлером? Непроработанная семейная трагедия, удушающая вина предков".

Про генеалогическое древо Мартенса, в котором нашлось место нацистам, рассказывала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Оскандалившийся журналист оказался внуком штабного офицера верховного командования вермахта.

Посольство России в Вашингтоне назвало заявление Мартенса "оговоркой по Фрейду, которая отражает мечты нынешних лидеров Германии о "четвертом рейхе" и их циничный расчет вести войну с Россией до последнего украинца, способствуя российско-американской конфронтации".

Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин счел высказывание Мартенса диагнозом всей Европе, которая "вплотную придвинулась к откровенному фашизму и мыслит категориями гитлеризма". Недаром именно с "победой над русскими" связывают в Берлине, Лондоне и Париже представления о собственном счастливом будущем, написал политик в своем MAX-канале.