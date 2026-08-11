Соединенные Штаты намерены добиваться освобождения своих граждан, арестованных и осужденных в России. Такое заявление сделал во вторник, 11 августа, госсекретарь США Марко Рубио.

Политик отреагировал в соцсетях на решение российского лидера Владимира Путина помиловать американского гражданина Роберта Гилмана, который отбывал в России срок за нападения на сотрудников правоохранительных органов. Москва предприняла безвозмездный шаг, не потребовав взамен освобождения кого-либо из российских граждан.

Рубио написал, что благодарен России за сотрудничество и решение отпустить Гилмана в Соединенные Штаты лечиться.

Однако Вашингтон продолжит добиваться освобождения всех "неправомерно заключенных" за рубежом сограждан, включая осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ гражданина США Стивена Хаббарда.

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, в свою очередь, позитивно оценила решение российских властей передать Соединенным Штатам Гилмана. Конгрессвуман написала в соцсетях, что считает это чудесной новостью.

Высказались о случившемся и в Организации Объединенных Наций. Как заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, во всемирной организации рады успешному сотрудничеству между США и Российской Федерацией, которое привело к этому освобождению.

Эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу, которого цитирует ТАСС, предположил, что освобождение Гилмана может быть связано с ожидаемым визитом в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Также Доктороу допустил, что российские власти предприняли такой шаг в стремлении к деэскалации с Североатлантическим альянсом.