Продолжается набор на военную службу по контракту: бойцов готовят опытные инструкторы

Боевая машина пехоты может быть грозным оружием, если ей управляют мотострелки Центрального военного округа. На специальном полигоне они совершенствуют навыки ведения боя. С помощью скорострельной 30-миллиметровой пушки экипажи боевых машин мощным огнем поддерживают пехоту, подавляют огневые точки противника.

В составе экипажей есть опытные бойцы, прошедшие через зону СВО, так и те, кто только подписал свой первый контракт с Минобороны. Вместе они тренируются совершать тактические марши, прикрывать друг друга, заходить во фланги противника.

"Также вводились вводные по обнаружению противника и уничтожению противника и подавление его огневых средств. Занятия проводятся с внедрением опыта СВО по обнаружению и поражению БПЛА с боевых машин. Экипажи отработали на оценку отлично", - говорит командир взвода, участник СВО.

БМП АМ "Басурманин" - это глубоко модернизированная боевая машина пехоты. Она получила новую пушку, двигатель и электронику. Бойцы техникой очень довольны.

"Довольно таки проходимая машина, я сам пробовал ей управлять, самому понравилось. Она везде может проезжать. Вот насчет стрельбы тоже касается, пушка тоже прикольная. Стабилизированная пушка. Во время движения она не шевелится. Все стреляет в точку, все ровно", - говорит командир боевой машины.

В другом учебном центре осваивают навыки будущей специальности операторы БПЛА. Им перед выходом на полигон приходится больше времени проводить в классах - теории много. Для начала беспилотники нужно научиться паять, прошивать и ремонтировать.

"После двух недель теории начинаются уже практические занятия на симуляторе. Только потом уже выходы на полигон, отработка учебных, имитационных вылетов. И, потом, работа с боевой частью начинаются. Все. То есть, как только человек понял азы, он переходит на следующую ступень и начинает развиваться дальше", - говорит командир подразделения.

Подготовка ведется по разным направлениям. Операторы учатся находить замаскированные позиции врага, передавать координаты, корректировать огонь сослуживцев. У рассчетов ударных дронов другие задачи.

"Работаем двойками - оператор БПЛА и сапер. Сапер заминировал. Отправляем “птичку”. “Птичка” нашла цель. Уничтожила", - говорит оператор.

Боевой путь добровольцев начинается в пунктах отбора на службу по контракту. Здесь им рассказывают о положенных льготах, готовят документы, проводят медкомиссию.

"Всё это занимает срок в течение одного дня. Граждане подписывают контракт на пункте отбора и убывают на учебные полигоны для прохождения боевого слаживания, обучения сроком до месяца", - рассказывает офицер пункта отбора на военную службу по контракту.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. В столице на улице Яблочкова для них работает Центр отбора на службу по контракту. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.