Россия примет активное участие в министерских конференциях G20

Россия готовится к продуктивному участию в предстоящих министерских конференциях "Группы двадцати" (G20) на высоком уровне. Об этом рассказал во вторник, 11 августа, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Марат Бердыев.

Как уточнил дипломат, уже перешла в активную фазу переговорная работа по итоговым документам деятельности форума — идет интенсивное согласование ключевых договоренностей по линии отраслевых треков в области инноваций и энергетики.

Россия намерена внести "весомый вклад в определение взаимоприемлемых практических результатов в духе многополярного мироустройства и открытой экономики, укрепления позиций стран Мирового большинства в глобальных институтах", цитирует Бердыева ТАСС.

Тем временем Россия не отказывается и от участия в декабрьском саммите G20, запланированном в Майами. В Кремле подчеркивали, что наша страна нацелена на "эффективное и деятельное" взаимодействие в указанном формате. Что касается уровня представительства, этот вопрос пока прорабатывается.

Российский лидер Владимир Путин, говоря об участии России в международных форматах, отмечал, что Москва никогда не отказывается от контактов и всегда открыта к взаимодействию, хотя пока "нас туда никто не приглашает, никаких официальных предложений не слышал, не получал".