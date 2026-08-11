Собянин: Московские цифровые сервисы упростили уход за животными

Столичные власти продолжают цифровизацию ветеринарной службы Москвы, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

С 2018 года работает ВетАС - ветеринарная автоматизированная система. К ней подключены все государственные ветучреждения. А запись к ветеринарному врачу теперь делается онлайн на mos.ru.

Как уточнил мэр, в июле 2023-го был открыт суперсервис "Мой питомец", там в формате одного окна собраны все цифровые услуги для владельцев домашних животных. С января 2026-го на mos.ru доступны онлайн-консультации ветеринарных врачей.

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