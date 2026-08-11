Путин прибыл в Южно-Сахалинск

Российский лидер Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Южно-Сахалинск. В ходе нее он примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.



Они проводятся с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. Это основное мероприятие оперативной и боевой подготовки ТОФ в этом году. В маневрах задействованы десятки кораблей, подлодок и судов обеспечения, самолетов, вертолетов и беспилотников. Также в событии примут участие более 13 тысяч военнослужащих. Учения действуют в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана.



До этого президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области.