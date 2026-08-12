Приложение "Яндекс Пэй" удалили из App Store

Приложение "Яндекс Пэй" пропало из App Store. Удаление программы подтвердила компания.

"Нам тоже грустно, что так произошло. Но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их ещё лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Отмечается, что при этом в Android-сторах, таких как Google Play и RuStore, приложение работает штатно.

Остальные сервисы экосистемы – "Такси", "Карты", "Музыка" и "Маркет" – пока также остаются доступны.

Компания рекомендует пользователям iOS не удалять "Яндекс Пэй" и отключить автозагрузку обновлений.