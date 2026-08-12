Проценты по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми предложили отменить

Отменить проценты по ипотечным кредитам для семей, в которых растут четверо и более детей, предложил лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов.

"Когда в семье трое, четверо, пятеро детей, квартирный вопрос встает особенно остро. Мы предлагаем установить для семей с тремя детьми ипотеку под 2% годовых, а для семей с четырьмя и более детей — полностью обнулить проценты по ипотечному кредиту. Это реальная, ощутимая мера, которая позволит семьям покупать жилье здесь и сейчас", — сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом, по словам Миронова, льготная ставка должна сохраняться на весь срок кредита, независимо от изменения экономической ситуации. Расходы на компенсацию разницы между рыночной и льготной ставкой должно взять на себя государство, как это уже работает по другим программам поддержки.

Депутат считает, что предлагаемая мера улучшит жилищные условия миллионов людей и, более того, станет мощной мотивацией для повышения рождаемости.

"Государство должно создать такие условия, при которых большая семья — это предмет гордости и уверенности в завтрашнем дне", — заключил парламентарий.