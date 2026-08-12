Путин на Сахалине примет участие в учениях Тихоокеанского флота

Владимир Путин в ходе рабочей поездки накануне поздно вечером прибыл в Южно-Сахалинск. У трапа его встречал губернатор области Валерий Лимаренко. Сегодня верховный главнокомандующий примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

В них задействованы ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", а также морская авиация. Всего -13 тысяч военнослужащих , около 60 кораблей и подводных лодок, а также самолеты, вертолеты и беспилотные комплексы.

Задача учений - оборона морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока