Отважный дагестанский чиновник спас ребенка из бурлящего потока

В Унцукульском районе Дагестана сотрудник коммунальных служб спас ребёнка во время наводнения. Этот подвиг успел снять на свой телефон его коллега.

Магомед Омаров проверял состояние дорожного полотна, когда услышал крики и увидел, как поток подхватил маленькую девочку. Магомед мгновенно среагировал, бросился в воду и, рискуя собой, вытащил ребёнка.

Местные власти уже заявили, что представят его к награде.

Накануне на этот район обрушились ливни, и горная река вышла из берегов. Затоплены несколько населенных пунктов. Сейчас стихия взяла паузу, но, по прогнозам синоптиков, в пятницу осадки возобновятся с новой силой.