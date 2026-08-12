Крупнейшую АЭС в Европе экстренно остановили: вот что случилось

Во Франции из-за нашествия медуз пришлось приостановить работу трёх энергоблоков крупнейшей атомной электростанции "Гравелин".

Из-за жары в Европе вода Северного моря, охлаждающая реакторы АЭС, резко потеплела. Морские обитатели стали массово размножаться и скопились в очистных фильтрах станции. Инцидент никак не сказался на безопасности установок или окружающей среды.

Сейчас миграция медуз прекратилась. После очистки оборудование вернут в работу. АЭС "Гравелин" расположена на севере Франции, обычно на ней работают 6 энергоблоков.