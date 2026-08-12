США и еще 40 стран потребовали предупреждать о запусках ракет за сутки

США и еще 40 государств призвали соблюдать международную практику предварительного уведомления о запусках баллистических ракет.

Ресь идет о межконтинентальных ракетах, ракетах для подводных лодок и ракет-носителей, сообщили в постпредстве США при отделении ООН в Женеве.

Сторона запуска обязана уведомлять о классе баллистической ракеты, планируемом районе пуска и направлении. Это позволит избежать непредвиденных последствий.

12 августа сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету. В настоящее время ракета уже упала. Координаты ее падения не приводятся.