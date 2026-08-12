Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение Гилмана

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование осужденного в России американца Роберта Гилмана.

Власти США отметили "гуманитарные соображения" российского лидера и его личный вклад на протяжении всего процесса, написал он в соцсети Х.

Также слова благодарности передали госсекретарь США Марко Рубио, зять Трампа Джаред Кушнер и лично сам президент Дональд Трамп.

Американского гражданина, бывшего морпеха Роберта Гилмана освободили 11 августа по просьба Вашингтона. По данным Reuters, для освобождения американца не потребовалось обмена заключенными.

В России Гилман был осужден на 10 лет за дебош в поезде Сухум - Москва, агрессию в адрес полицейских и нападение на охранников и следователя в колонии.