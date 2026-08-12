ВСУ устроили массированную атаку дронов на Кубань

Кубань всю ночь отражала массированную воздушную атаку киевского режима, сбив сотни дронов ВСУ. Есть жертвы и пострадавшие, сообщил в мессенджере "Макс" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным главы региона, в Новороссийске в результате вражеского налета погиб восьмилетний ребенок. Ранены восемь человек. В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали во дворе частного дома, погиб мужчина.

Как написал Кондратьев, Кубань атаковали несколько сотен украинских беспилотников. Под удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей не только в Новороссийске, но и в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. По последним данным, обломки дронов повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Развернуты пункты временного размещения, все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.