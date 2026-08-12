Роналду женился на Джорджине Родригес: она ждала этого долгие годы

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились. Пара показала фото с регистрации.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" прославленный футболист и его давняя возлюбленная выложили снимок, на котором крупным планом продемонстрировали обручальные кольца.

Интересно, что заветный кадр набрал уже почти 20 миллионов лайков и 800 с лишним комментариев. Многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях.

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Сообщается, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес связали себя узами брака спустя почти десять лет отношений. Тайная церемония состоялась в португальском Кашкайше, на свадьбе присутствовали только самые близкие пары и их пять детей, уточняет Voice.

Интересно, что на протяжении всего этого времени ходили упорные слухи, что пышнотелая Джорджина лишь суррогатная мать для Криштиану, который щедро платит и вообще содержит мать своих наследников. А на самом деле между ними нет никаких романтических отношений. Сами Криштиану и Джорджина никогда не комментировали эту информацию.

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