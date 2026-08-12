"На одну сбывшуюся мечту стало больше": Игорь Николаев увез семью из России

Автор-песенник, исполнитель, музыкант Игорь Николаев вместе с супругой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой, и их дочкой Вероникой уехал из России. Семейство отправилось в Китай.

Новостью поделился известный артист. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Игорь Николаев опубликовал фотографии из путешествия. На одном снимке певец позирует с женой Юлией Проскуряковой на Великой Китайской стене.

"Дух захватывает! Что ж, на одну мечту стало меньше, зато на одну сбывшуюся мечту больше!)" - поделился впечатлениями Игорь Николаев.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Кроме того, прославленный поэт и композитор сравнил климат Китая с родным Сахалином. "А климат-то мне знаком: у нас на Сахалине в августе примерно так же влажно, душно, жарко и пасмурно! Хотя, может, сейчас уже все по-другому…" - рассуждает музыкальный мэтр.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах семье артиста. "Молодцы!", "Красавцы", "Вы такие классные", "Какая красота", "Потрясающий вид!", - высказались поклонники.

Впрочем, нашлись и те пользователи Сети, кто начал беспокоиться о состоянии Игоря Николаева. Они подвергли сомнению желание артиста покорить Великую Китайскую стену, вспомнив, что у того проблемы с сердцем.

Напомним, что некоторое время назад автор-песенник был госпитализирован. Ситуация была крайне серьезной, согласно некоторым данным, певцу диагностировали инфаркт. Николаев перенес оперативное вмешательство, прошел реабилитацию. Певец значительно похудел, стал внимательно следить за здоровьем.

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