ВС России нанесли новый удар по украинским портам и судам

Российская армия продолжила наносить удары по военной инфраструктуре на Украине. Поражены объекты в порту Одессы, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в течение ночи на 12 августа в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, которая обеспечивала топливом подразделения украинской армии. В Минобороны уточнили, что использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Кроме того, в акватории Черного моря поражены морские суда. Корабли доставляли вооружение и другое военное имущество в украинские порты.