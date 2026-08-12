Киев по просьбе США согласился не бить по нефтяным танкерам

Украина прекратила атаки на танкеры в Новороссийске после просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса.

После этих ударов американские компании начали нести ущерб, что встревожило Вашингтон, пишет Financial Times со ссылкой на источники. В результате 31 июля Вэнс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил не наносить удары вблизи Новороссийска.

Стороны договорились, что Киев не будет наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также по судам, не принадлежащим России.

"Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам", - скаказ украинский источник.

Другой собеседник издания рассказал, что Киев пошел на этот шаг, рассчитывая получить лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.