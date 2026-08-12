Сын назвал место, где находятся пропавшие Усольцевы: поиски подошли к концу?

28 сентября будет год со дня пропажи семьи Усольцевых. Туристы ушли в поход и не вернулись. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка и исчезли.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они бесследно пропали. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Позже эксперты решили, что туристы вероятнее всего погибли. В начале июня на место пропажи выезжали специалисты, после этого было решено поиски приостановить.

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов высказал уверенность, что семья покинула страну и теперь находится в США. Якобы у его отчима Сергея Усольцева там есть родственники.

"Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли... Других родственников или друзей за границей у них я не знаю", - заявил Баталов ТАСС.

Если версия сына Ирины верна, остается только догадываться, почему Усольцевы сымитировали свое исчезновение, а сами перебрались жить за границу.

Сейчас же ведутся обсуждения, нужно ли дальше продолжать поиски семьи. Не исключено, что осенью Усольцевых перестанут искать. Если следов семьи обнаружить не удастся, со временем всех членов семьи могут признать безвестно отсутствующими, а позднее — умершими.