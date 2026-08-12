Появились первые кадры с места крушения Ан-2 под Самарой

Легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение в Самарской области.

ЧП произошло во время орошения полей в Кошкинском районе, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Самолет упал в поле и получил значительные повреждения.

Погибших нет. Пострадал пилот – его госпитализировали в районную больницу. В ближайшее время его переведут в Самару.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП. Установлено, что самолет не получал разрешение на использование воздушного пространства, передает РИА Новости. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.