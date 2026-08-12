"Сколько стоит?": Маску предложили купить Великобританию

Американскому предпринимателю и мультимиллиардеру Илону Маску предложили купить Великобританию. Владелец компании SpaceX уже поинтересовался стоимостью необычного лота.

Маск оставил комментарий с вопросом о цене острова под публикацией пародийного СМИ The Babylon Bee. Издание, специализирующееся на фейковых новостях, написало, что миллиардер якобы приобретает Великобританию, чтобы вернуть британцам свободу слова, которой они когда-то пользовались.

Наблюдателей заданный Маском вопрос обеспокоил. Дело в том, что такую же фразу предприниматель написал в 2017 году в ответ на предложение одного из пользователей Twitter купить эту соцсеть. А позже и в самом деле приобрел ее, переименовав впоследствии в X.