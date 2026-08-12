ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника военкомата в Краснодаре

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Краснодаре агента украинских спецслужб. Злоумышленник планировал теракт в отношении сотрудника военкомата, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2025 года установил контакт через мессенджер Telegram с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Злоумышленник планировал по заданию куратора за денежное вознаграждение взорвать автомобиль сотрудника военного комиссариата Краснодарского края. Мужчину задержали, когда он пытался изъять из тайника самодельную бомбу с взрывчаткой западного производства.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил в отношении фигуранта несколько уголовных дел. Его обвиняют в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и в незаконном приобретении взрывного устройства, передает ТВЦ.