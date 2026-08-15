Похороны опозоренного принца Эндрю обойдутся британцам в 11 миллионов долларов

Государственные похороны Эндрю Маунтбеттена-Виндзора обойдутся британским налогоплательщикам в 11 миллионов долларов. Брат Карла III хоть и был лишен всех титулов, по-прежнему включён в действующую в Кабинете министров долгосрочную систему планирования под кодовым названием "Мост", предназначенную для похорон высокопоставленных членов королевской семьи.

Как выяснил RadarOnline, если для бывшего герцога Йоркского будет организована масштабная церемония, требующая значительных расходов на полицейское сопровождение и безопасность, это серьезно ударит по казне.

"Если в конечном итоге Эндрю получит масштабные королевские похороны, вся операция, вероятно, может стоить около 11 миллионов долларов, если учитывать значительные расходы на безопасность, полицию, контроль толпы и церемониальные требования. Это не означает, что налогоплательщики оплатят каждый элемент, но масштабная операция по обеспечению общественной безопасности может вылиться в весьма существенный счёт", — заявил источник из дворца.

Сейчас статус Эндрю делает ситуацию чрезвычайно спорной. "Люди неизбежно будут спрашивать, почему потенциально миллионы долларов государственных средств должны быть потрачены на похороны человека, который лишился королевских титулов и своей публичной роли. Счёт будет болезненным для британских налогоплательщиков. Кроме того, расходы на безопасность будут огромными", — уверяет другой инсайдер.

В прошлом году Эндрю лишился права использовать свои титулы на фоне возобновившегося внимания к его прежней дружбе с Джеффри Эпштейном. Экс-принц отрицает какие-либо правонарушения и обвинения, выдвинутые против него.

Сына Елизаветы II выселили из Royal Lodge в Виндзоре. Он переехал в фермерский дом на частной территории короля в Сандрингеме.

Спенсер Кувин, американский адвокат, представлявший девять жертв Эпштейна, заявил, что деньги налогоплательщиков "ни в коем случае" не должны использоваться для похорон Эндрю.

Брату короля 66 лет. Он здоров и явно не собирается умирать в ближайшее время. Но британцев уже сейчас очень волнует вопрос похорон опального принца. Детали траурной церемонии остаются неизвестными, однако часовня Святого Георгия, где проходили похоронные службы Елизаветы II и принца Филиппа, рассматривается как один из возможных вариантов для проведения панихиды.

Экс-герцог может быть похоронен на Королевском кладбище во Фрогморе, где покоится Эдуард VIII, умерший в возрасте 77 лет. Один из нерешённых вопросов, связанных с траурной церемонией, — кто будет нести гроб. Традиционно эту обязанность выполняли военные подразделения, связанные с королевской семьёй