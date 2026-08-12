"Политические сказки": Польша поставила крест на производстве Patriot Киевом

Политическими сказками назвали в Польше разговоры о производстве ракет для системы Patriot на Украине. Шансов на согласование этого вопроса нет, уверены эксперты издания Rzeczpospolita.

Газета отмечает, что для начала производства ракет Patriot на Украине потребуется множество согласований с политиками и американской промышленностью. Начало производства этих ракет за пределами восточной границы Польши нереально, убеждены авторы.

В числе причин эксперты называют продолжающиеся военные действия: мало кто хочет инвестировать в страну, находящуюся в состоянии войны. Кроме того, американские компании зарабатывают целое состояние, производя эти системы, и тщательно охраняют эти технологии.

Президент США Дональд Трамп в конце июля заявил: он пока не уверен, предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot. Вдобавок в Москве неоднократно заявляли, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной военной целью для России.