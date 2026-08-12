Убийцу россиянки в Египте приговорили к смертной казни

Египетский суд приговорил к смертной казни Мухаммеда Бадави за убийство россиянки Светланы Медведевой в Хургаде.

Решение вынесено при одобрении муфтия - он играет обязательную, но консультативную роль в процессе вынесения смертного приговора. Сообщается, что мужчину повесят, передает РИА Новости.

31-летний Мухаммед Бадави в октябре 2025 года проник в квартиру Светланы Медведевой в Хургаде с целью ограбления. Дверь не была заперта. Мужчина зарезал россиянку, после того, как она оказала сопротивление.

Бадави украл деньги и мобильный телефон и скрылся с места преступления. Тело погибшей обнаружили охранники здания на следующий день.