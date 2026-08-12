Путину рассказали о 379 судах недружественных стран у Курил: что их ждет

В учениях задействованы 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также около 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации. В маневрах участвуют более 13 тысяч военнослужащих. За завершающим этапом верховный главнокомандующий наблюдает с борта ракетного крейсера "Варяг".

Президент высоко оценил боеготовность моряков и морпехов. И отметил их успехи в зоне СВО.

"Вы упомянули о боевой работе морской пехоты Тихоокеанского флота. Это 155-я бригада, а теперь 55-я дивизия морской пехоты. Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые бы не могла решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи ей по плечу. Ребята действую дерзко, профессионально, героически", - говорит президент.

Владимир Путин подчеркнул: задачи Тихоокеанского флота в зоне его ответственности становятся все более значимыми из-за обстановки в регионе.

"Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещается и планируется размещение новой системы оружия, которое откроет угрозы и для нашей страны", - говорит глава государства.

Особую обеспокоенность вызывают действия Японии. Россия никогда не угрожала соседней стране. Однако ее руководство под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины конфликта, ввело против России неспровоцированные санкции и объявило нашу страну одной из главных угроз. В Токио также рассматривают возможность изменить конституцию для создания собственных вооруженных сил и пересмотреть подход к ядерному оружию.

"Поэтому предложения командующего о развитии Тихоокеанского флота, усовершенствования его возможностей будут поддержаны. Необходимо просчитать все вопросы, связанные с реализацией этих предложений", - заявил Путин.

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз легализовал процедуры изъятия и последующей реализации энергоресурсов из России. Наша страна готовит ответ.

"Власти некоторых стран, в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших, мирных причём. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство. И если это на практике начнёт реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там где мы уже сами посчитаем это нужным и целесообразным", - говорит президент.

По поручению верховного главнокомандующего был проведен детальный анализ осуществляемого морского трафика в Азиатско-тихоокеанском регионе.

"Знаем маршруты, что везут, и чьи это корабли. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южной Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагом недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер. В том числе, 26 судов Великобритании и девять Франции", - отчитался Виктор Лиина, командующий ТОФ.

При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов суда под флагами третьих стран и это не что иное, как их теневой флот. Виктор Лиина доложил, что силы для досмотра и задержания таких судов есть, и Тихоокеанский флот готов приступить к выполнению этой задачи. В сопровождении командующего Владимир Путин осмотрел крейсер "Варяг", побывал в корабельном музее и походном храме.