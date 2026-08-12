Собянин рассказал о реконструкции Малого Каменного моста

В центре Москвы приступили к реконструкции Малого Каменного моста. О ходе работ рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Сооружению почти 90 лет. Специалисты начали ремонт арочного свода. Также они заменят гидроизоляцию, обновят дорожное покрытие и тротуары, восстановят плиты проезжей части. Работы идут параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной - он находится как раз под Малым Каменным.

Реконструкцию объекта культурного наследия - Большого Каменного моста - завершили 5 лет назад за рекордный срок - чуть больше года.