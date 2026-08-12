Крохотные, но очень ядовитые медузы атаковали популярные пляжи Приморья

Жарким августом прогретое море любят не только отдыхающие. На мелководье в зарослях водорослей начинают появляться совсем незаметные медузы крестовички. Об этих опасных для человека обитателях уже напоминают информационные таблички на пляжах.

Эти прозрачные животные с характерным крестом могут сильно испортить отдых. Боль после укуса нарастает в течение часа и может держаться во всем теле до нескольких дней. При этом начинается ломота, кашель, повышается температура.

Яд медуз-крестовиков полностью еще не изучен, но считается одним из самых сильных среди животных. Конкретного противоядия от укуса крестовиков нет. Специалисты советуют сразу обращаться к врачам.

После прошедших в Приморье дождей крестовики залегли на дно. Они не переносят пресную воду и чувствуют себя в ней плохо. Но при сухой жаркой погоде эти медузы могут активизироваться. Поэтому при купании советуют лучше избегать зарослей водорослей.

Не опасные и невероятно красивые медузы гиганты зашли в теплые воды Амурского залива. Ропилемы прибыли в Приморье через Цусимский пролив. Здесь они уже не размножаются, а только несколько недель удивляют отдыхающих своим видом и погибают.

"Все медузы — представители планктона. Они сами целенаправленно плыть в какую-то сторону не могут, они могут плыть только вверх или вниз. И то, что они появляются у нас с юга, это приносит течением", - объясняет Александр Олифиренко, эколог, кандидат биологических наук, директор АНК "Центр природоохранных инициатив".

Примерно каждые 50 лет популяция ропилем достигает своего пика. Последний раз в больших количествах они были в Приморье в начале двухтысячных. Тогда их активно добывали. Ведь эти медузы считаются съедобными. А в Китае их называют хрустальным мясом.

"Поскольку у нас здесь было очень много, ропалии вкуснее, чем купол. И поэтому ропалии засаливали, а купол выбрасывали. Китайцы, которые покупатели этой медузы, они никому не доверяли этот процесс засолки. Поэтому специально приезжали из Китая", - говорит Александр Олифиренко.

Сейчас в Приморье численность популяции идет на спад. При этом в Азовском и Черном морях отдыхающие наблюдают обратное.

Находиться долго на суше ропилемы не могут. Попадая в песок, их так называемые ропалии, похожие на щупальца, забиваются, и животное погибает. Поэтому их массовое появление в прибрежной зоне ученые связывает с естественной регуляцией численности.