Зрители ТВЦ за сутки собрали почти 5 млн рублей для лечения маленькой Леры Смирновой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 4-летней Леры Смирновой. Ее историю мы рассказывали накануне.

У Леры страшный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Девочка мужественно борется с болезнью. Много месяцев практически живет в больницах. Выдержала курс высокодозной химиотерапии. Но нужен ещё один и срочная трансплантация костного мозга. А прежде - специальные сопроводительные препараты. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна наша помощь. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона, или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение