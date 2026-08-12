Две трети поляков выступают за депортацию безработных украинцев призывного возраста. Данные опроса публикует издание "Республика". Новый виток скандала между Варшавой и Киевом разгорается из-за эксгумации одного из лидеров украинских националистов, причастного к расправам над поляками. На возмущение соседей в Киеве отвечают по-хамски.

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Эти кадры массово расходятся по польским пабликам. Реакция одна: ярость и негодование. Киевский режим откопал очередного нациста в Роттердаме. Главаря запрещенной и признанной в нашей стране экстремистской организации ОУН Евгения Коновальца. При полной поддержке нидерландских властей военного преступника торжественно эксгумировали, отпели в соборе и с почестями отправили для перезахоронения на родине.

Добрососедская любовь к украинцам в Польше уже и на футболках. Самая приличная из надписей: "Конец гостеприимства. Вон!" Продает их магазин футбольной атрибутики. А значит, товар рассчитан на довольно агрессивную часть общества, фанатов. Но украинцы, кажется, еще не поняли, что благодаря своему главарю, в Польше им теперь нужно сидеть тише воды ниже травы. Продолжают качать права и провоцировать скандалы.

"Я не отдам Польшу, мою Польшу, людям, которые пытаются построить её на страхе, ненависти и презрении. Потому что у них нет монополии на Польшу, и они должны, наконец, это понять. Моя Польша сегодня здесь", - права на Польшу предъявляет гражданка Украины. Митинги с негласным лозунгом "Это наша страна" украинцы провели по всей республике. Организатор - Наталья Панченко, которая и сама паразитирует на польской социалке и других обучает. Но при этом обвиняет приютившее государство в нетолерантности.

"Польская минимальная пенсия - это 1588 злотых. Вы можете ее получать вне зависимости от того, где Вы находитесь, или в Польше или вернетесь на Украину. Вот такая прекрасная новость", - говорит Панченко.

Неудивительно, что, согласно последним опросам, почти 70 процентов поляков поддерживают высылку безработных украинских беженцев в целом и присвоившей себе право на Польшу пани Панченко в частности. Вот самый распространенный среди польской оппозиции комментарий: "Что этот человек до сих пор делает в Польше? Как правительство и cпецслужбы могут допускать такие заявления, которые наносят удар по польской нации и польскому суверенитету? Почему госпожа Панченко, если она так щедра, не отдаст Украину русским?"

Хамят непрошенные гости и на официальном уровне. Вот ответ украинского посла в Польше на угрозы Варшавы не пустить страну с бандеровским флагом в ЕС: "Мы сами решим, идем мы в ЕС с Бандерой или с украинским народом, и с тем, чего мы хотим добиться в ЕС. Ни у кого нет права диктовать Украине выбор своих героев".

Ну а польский президент всё ещё заигрывает с укронацистами. Признает их пользу, если те убивают русских. Местные политики не брезгуют ручкаться с последователями бандеровской идеологии. Тогда как в России военных преступников преследуют даже посмертно. Ростовский суд рассмотрел накануне уголовное дело нациста Гельмута Оберландера. Уроженец Украины причастен к массовому уничтожению мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной. 5 лет назад скончался в Канаде. Которая сегодня рукоплещет тем, кто убивал и убивает русских.