Путин пообещал зеркальный ответ России на попытки захвата ее судов

Попытки захвата российских торговых судов не останутся без ответа. Шаги, предпринимаемые в последнее время западными странами на море, прокомментировал президент России Владимир Путин.

Глава государства предупредил: Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов. Москва будет делать это в любых акваториях, подчеркнул российский лидер.

Верховный главнокомандующий во время завершающей стадии учений ТОФ заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе. Путин отметил, что сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются новые системы оружия. Все это создает угрозы и для России, передает ТАСС.