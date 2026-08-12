Ни с кем не хочет говорить: что стало с 92-летней Дорониной в доме престарелых

Народная артистка СССР Татьяна Доронина уже четыре года находится в специализированном геронтологическом центре. В комфортабельный дом престарелых звезду театра и кино устроил Владимир Кехман, когда еще был директором МХАТа имени Горького.

В центре Татьяна Васильевна получает хороший уход и необходимую реабилитацию. Актрисе в виде исключения разрешили держать в номере двух питомцев – кошечку и котика.

По словам близкой подруги Татьяны Дорониной Лидии Матасовой, сейчас 92-летняя актриса чувствует себя хорошо. Между тем артистку все еще донимают осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. У Татьяны Васильевны очень болят ноги. Из центра она никуда не выезжает.

Доронина, говорит Матасова, "в светлом разуме", однако круг общения существенно сократила. Звезде театра так комфортнее. Она ни с кем не хочет говорить, кроме узкого круга лиц.

"Татьяну Васильевну навещает ее помощник Игорь Константинович. Он регулярно ездит с водителем, гример приезжает порой, заместитель и помощник режиссера. Она дает им задания — просит что-то купить из еды или документы какие-то привезти или увезти", — поделилась Лидия Матасова два года назад. С тех пор ситуация особо не изменилась. Контактировать с миром Доронина отказывается.

Татьяна Доронина, напомним, три десятка лет занимала пост худрука МХАТа. В 2018-м актрису сняли с должности. Сочувствующие Дорониной коллеги говорят, что легенду театра в буквальном смысле выставили за порог, уничтожив даже ее гримерку. Худруком и директором тогда стал Эдуард Бояков, который первым делом снял с репертуара все постановки предшественницы. Часть труппы МХАТа вела борьбу, чтобы сохранить в театре хоть что-то "доронинское". В итоге в коллективе все перессорились, а хорошие актеры лишились ролей и заработка. Осенью 2021 года Бояков уволился, несмотря на пятилетний контракт.