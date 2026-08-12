"Я хочу сгореть со стыда": дочь страдает из-за известности Василисы Володиной

У Василисы Володиной есть дочь Виктория и сын Вячеслав. 25-летняя наследница, по мнению фанатов в Сети, растет копией известного астролога из программы "Давай поженимся!". Вот только сама Вика не очень рада такой популярности матери, ведь эта известность отражается и на ней самой.

Так, в своем блоге Виктория Володина перечислила минусы такой жизни. В частности, она отметила, что в Интернете можно найти почти все ее детские "уродские фотографии". "Поэтому каждый раз, когда я знакомлюсь с новым парнем и он заходит меня погуглить, я хочу сгореть со стыда", - призналась Вика.

Кроме того, ее знает весь район, в котором она живет. Поэтому слиться с толпой у дочери Василисы Володиной не получается. А еще Викторию раздражает, что хоть ей уже и 25 лет, она сама себя обеспечивает и живет самостоятельно, общественность все равно воспринимает ее как дочь именитого астролога. Более того, по словам Володиной, если соседям что-то не нравится, они жалуются ее родителям.

"Мне хочется сжаться до размеров теннисного мяча. Этот статус накладывает на меня какие-то дополнительные обязательства, делает меня чуть-чуть выше обычного смертного человека, хотя я обычный смертный человек", - отметила Виктория.

Отметим, что дочь Василисы Володиной закончила школу с золотой медалью, получила хорошее образование и живет отдельно от родителей, стараясь быть в тени и не пользоваться их связями, а всего добиваться самостоятельно.

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