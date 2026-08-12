Москвичей предупредили о ливне с грозой в среду

В ближайшее время на Москву и область обрушатся ливень с грозой.

Непогода начнется днем и продлится до конца 12 августа, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Жителей столицы призвали быть внимательными – не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

"Количество осадков в течение дня составит 2–7 мм или 2–7 литров на каждый квадратный метр территории", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Дневная температура не превысит 17–19 градусов – это на 4–5 градусов ниже климатической нормы. Ночная температура опустится до 10-12 градусов.

Ранее сообщалось, что прохладная и ветреная погода сохранится до конца рабочей недели.