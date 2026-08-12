Надежда Кадышева напела на 10 миллиардов рублей и устранила конкурентов, среди которых была Надежда Бабкина

Ансамбль "Золотое кольцо" и его солистка Надежда Кадышева получили вторую волну популярности в прошлом году. Новые поклонники коллектива стали активно выкладывать в соцсети видео под песни Кадышевой. Хиты "Веночек" и "Течет ручей" сразили молодежь.

В шоу-бизнесе говорят, что на летних корпоративах ценник "Золотого кольца" вырос до 20-25 миллионов рублей в зависимости от места проведения закрытого праздника.

Но даже если не брать в расчет корпоративы и стадионные концерты, столичный культурный центр Надежды Кадышевой приносит большие доходы. Так, за последний год выручка театра "Золотое кольцо" выросла до 402,4 млн рублей.

"Ходят слухи, что у семьи Кадышевой много долгов, однако, зная этих музыкантов не один десяток лет, могу сказать, что все это ерунда. Это богатейшие люди. За годы карьеры Кадышева напела на десять миллиардов рублей!" - заявил промоутер Евгений Морозов.

По его словам, артистка оставила далеко позади конкурентов, среди которых весьма известные люди. "Надя очень стойкая. Годами их семью недолюбливали коллеги: сначала Надежда Бабкина с ней "билась" за первенство, потом другие певицы пытались конкурировать", - сообщил эксперт "КП".

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