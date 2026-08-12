Жителей столицы обрадовали возвращением лета

Холод в Центральной России не задержится надолго. Летняя погода вернется в регион, в том числе и в столицу, уже воскресенье, 16 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Померзнуть москвичам все же придется: четверг, 13 августа, станет самым холодным днем этого лета. Термометры покажут плюс 13-16 градусов. Но уже в пятницу потеплеет до плюс 16-19 градусов.

Температура продолжит повышаться в выходные. В субботу из-за туч выглянет солнце, столбики термометров поднимутся до 18-21 градуса тепла. А в воскресенье - плюс 22-25 градусов, в Центральную Россию вернется лето.