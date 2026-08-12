Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске возросло до 19

Число пострадавших в Новороссийске после атаки украинских БПЛА достигло 19.

12 пострадавших госпитализированы. Состояние двух оценивается как тяжелое. Врачи намерены провести телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Еще семеро обратились за амбулаторной помощью, сообщил РИА Новости заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Сегодня Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА и безэкипажных катеров, которую отражали более восьми часов. В результате налета погиб восьмилетний мальчик, его шестилетний брат получил серьезные травмы. Их мать находится в тяжелом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело о теракте.