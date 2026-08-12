Дмитрий Медведев прокомментировал истерику "западноевропейских псов" по поводу так называемого российского теневого флота. Зампред Совбеза России пришел к выводу: российские военные вправе атаковать любое торговое судно в нейтральных водах, если оно перевозит груз в интересах противника.

Медведев пояснил, что речь идет о судах, ходящих под "удобными" флагами третьих стран, перевозящих грузы в интересах России. Однако, подчеркивает зампред Совбеза в Telegram, абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами.

Следовательно, отмечает Медведев, руководствуясь справедливым симметричным подходом, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран. При этом не имеет значения, находится ли оно в российских или в нейтральных водах. Достаточно подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника – то есть любой груз. Зампред Совбеза напомнил, что именно об этом и доложил сегодня командующий Тихоокеанским флотом Верховному главнокомандующему.