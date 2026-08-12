Нахамивший Меньшикову актер из "Слова пацана" разразился новой тирадой: не может простить обиду

Юра Борисов в мае дебютировал на театральной сцене. Покоривший Голливуд актер сыграл главную роль в спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Но премьера обернулась громким скандалом.

Постановку разнес художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Народный артист России заявил, что в спектакле "нет ни одной мысли" и назвал его катастрофой.

Слова мэтра задели молодого актера Андрея Максимова, сыгравшего в "Гамлете" Лаэрта. Артист публично нахамил Меньшикову на его странице в соцсети, посоветовав худруку пропить таблетки, укрепляющие нервную систему.

Максимов не может справиться с критикой мэтра уже несколько месяцев. В интервью Ренате Пиотровски Андрей объяснил, почему ему обидно слышать резкие высказывания от Меньшикова.

"Это коллега по цеху. Если бы это был любой другой просто зритель возмущенный, то было бы совершенно не обидно. Сколько людей, столько мнений, и каждый имеет право быть в ужасе, имеет право быть недоволен, разочарован или, наоборот, очарован и быть в восхищении. Я на это никак не реагирую. Но, конечно, то, что это делает коллега по цеху, это неприятно", — заявил актер из сериала "Слово пацана".

Максимов явно все еще переживает и не может отпустить ситуацию. Он в очередной раз язвительно высказался о народном артисте России, намекнув, что тот пиарится за счет яркой и свежей постановки.

"Я очень рад, что спустя очень много лет люди вспомнили про Олега Меншикова – это замечательный, прекрасный артист, который напомнил о себе, пускай таким способом, но здорово, если на слуху у нас будут артисты, режиссеры, искусство, а не что-то другое", — съязвил Андрей.