Покинувшая Россию Волочкова выступила с заявлением: она уверена, что ее подставили

Анастасия Волочкова угодила в скандал. Балерина должна была улететь на Мальдивы, но не попала на рейс. Когда она оказалась у стойки регистрации, выяснилось, что посадка уже закончилась. Впоследствии возмущенная Анастасия Волочкова утверждала, что ее просто не пригласили на регистрацию. Артистка обвинила авиакомпанию в недобросовестности и пообещала, что больше никогда не будет пользоваться ее услугами.

В свою очередь, авиакомпания выступила с опровержением. Оказалось, что в билетах было указано время окончания посадки. Кроме того, в терминале аэропорта по громкой связи объявляли о посадке. Якобы Анастасия Волочкова просто опоздала на регистрацию. Вместо того, чтобы садиться в самолет, она проводила время в ресторане.

И все же балерине удалось улететь на Мальдивы. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Волочкова сообщила, что "вопреки козням" оказалась на райских островах. Артистка убеждена, что стала жертвой провокации и "подставы".

"Не было никаких объявлений о завершении посадки! А тем более персонального приглашения. Пишут они, что мы отдыхали в ресторане. Конечно, отдыхали в кафе за стенкой выхода на посадку. И ждали, пока все пассажиры зайдут на борт", - заявила Анастасия.

Она уверена, что авиакомпания хотела "развести" ее на деньги, но этот номер не прошел. Кроме того, балерина указала на странность. "За две минуты, на которые мы типа опоздали до окончания регистрации, хотя до вылета оставалось 25 минут, успели отыскать именно мой чемодан во всем боинге огромном 777 и снять с рейса!" - отметила Волочкова.

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