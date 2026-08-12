План фон дер Ляйен по ускоренному приему Украины в ЕС поставили под угрозу

План ускоренного приема Украины в Европейский союз, который так упорно проталкивает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поставлен под угрозу. Как пишет Politico, проект потерпит крах, если главе ЕК не удастся убедить все страны одобрить новые правила расширения. Еврокомиссия представит проект изменений правил для будущих членов объединения лидерам стран на саммите 15 октября.

Если главе ЕК не удастся разблокировать процесс до своего ухода с поста в 2029 году, фон дер Ляйен рискует стать главой самого длительного в истории периода без принятия новых членов в ЕС, отмечает издание. Эксперты утверждают, что пересмотр правил расширения должен развеять опасения членов ЕС, что принимать решения и распределять ресурсы станет еще сложнее.

Авторы приводят мнение неназванного евродипломата о причинах, по которой процесс расширения занимает десятилетия. По словам источника, есть опасения, что в ЕС примут троянского коня. Ранее в Варшаве заявили, что Украина должна признать геноцид поляков, если хочет добиться членства в ЕС.