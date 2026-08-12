Собянин: Для ЦТУ будет закуплено 100 поездов российского производства

Эти красавцы-поезда совсем скоро начнут курсировать между Москвой и ближайшими регионами. На Тверском вагоностроительном заводе готовят выпуск новых поездов "Иволга".

Помимо привычных зарядок и Wi-Fi в вагонах новой "Иволги" появятся кулеры с горячей и холодной водой, и даже кофе-машины. Чтобы сделать поездки для пассажиров ещё комфортнее.

Тут даже расстояния между сиденьями выверены до миллиметра. Они, кстати, полностью российского производства. Как, впрочем, практически всё в пятой модели "Иволги".

"По импортозамещению мы достигли рекордных показателей. 97 процентов российского оборудования". – говорит Никита Лобанков, электромонтажник Тверского вагоностроительного завода.

Об этом говорит и Сергей Собянин, лично приехавший осмотреть новый поезд. По словам мэра Москвы, "Иволга" - это первоклассный состав, который уже успели оценить москвичи и жители Подмосковья. Именно такие модели курсируют на столичных диаметрах. А скоро и все пассажиры Центрального транспортного узла смогут передвигаться с таким же комфортом.

"Это и Ярославское направление, это и Калуга, Нижний Новгород, другие направления. Очень важно, что это продукция чисто российская, практически полная локализация. И это мировой уровень такого рода поездов", - сказал мэр.

"Очень важно, что мы имеем такого большого серьезного партнера, как город Москва. ТВЗ является вторым в области по размеру налогоплательщиком. И, конечно же, от того, насколько стабильно будет чувствовать себя предприятие, зависит экономика области в целом", - рассказал Виталий Ковалёв, губернатор Тверской области.

Тверской вагоностроительный завод уже получил заказ на производство нескольких десятков поездов "Иволга-5". Впрочем, это не единственный контракт, который заключен с Москвой. Предприятие участвует и в выпуске столичных трамваев. Столица активно взаимодействует со многими регионами, создавая в итоге тысячи рабочих мест по всей стране.

"Московский центральный, как правильно сейчас называют, транспортный узел, активно развивается. Об этом недавно говорил наш президент на президиуме Госсовета. Важно то, что для завода мы формируем стабильный заказ. На ближайшие годы на продление диаметров мы заключили контракт примерно на 100 дополнительных поездов. Все эти заказы дали толчок транспортному машиностроению, создали целую линейку новых машин. В кооперации работают сотни предприятий по всей стране", - говорит мэр Москвы.

Что же касается новой "Иволги", то этот проект реализован в рекордные сроки - от постановки задачи до воплощения прошло чуть меньше шести месяцев. Сейчас проходят испытания нового состава. Первые поезда появятся на линии в конце этого года. Всего же в рамках программы Правительства Москвы общее количество составов в итоге может достичь сорока пяти.