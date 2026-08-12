Московские врачи восстанавливают внешность девочки из Хакасии, с которой собака сняла скальп

Под слоем повязок на голове 8-летней Кати заживают страшные раны. Всего четыре дня назад девочке провели очередную операцию. Но рубцы уже почти не болят, а главное, к Кате постепенно возвращаются ее густые волосы. Они всегда были ее гордостью. Именно они привлекли и соседскую собаку, которая оказалась без хозяина на детской площадке в родном Катином городе Черногорске в Хакасии.

"Спустилась с горки, а там под лавочкой сидит собака, я ее не увидела, подошла к лавочке, и она на меня напала, схватила за губу, потом она начала таскать меня за ноги, уронила меня и потом начала дергать мои волосы и таскать за волосы", - рассказывает Катя.

Огромная овчарка практически сняла с маленькой девочки скальп. В местной больнице ей оказали первую помощь и после телемедицинской консультации девочку сразу отправили в Москву. Почти полностью оголённый череп - редкий случай даже для клиники доктора Рошаля.

"Сложности для врачей - это как борьба с инфекцией, так и закрытие таких достаточно больших ран. Вот и в Катином случае это рана, которая была протяженностью почти в восемьдесят процентов головы", - говорит Анастасия Громова - врач детский хирург "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - клиники доктора Рошаля".

О том, как ей проводили пересадку кожи, Катя охотно рассказывает сама.

"Мне брали кожу, чтобы пришить к голове, чтобы закрыть у меня там болячки", - объясняет девочка.

А затем хирурги начали поэтапно восстанавливать волосяной покров. С декабря девочке провели уже шесть реконструктивно-пластических операций - предстоит еще примерно столько же.

"В оставшиеся участки кожи с волосами, под них мы имплантируем силиконовые экспандеры. Так называемые баллончики, которые мы постепенно, по несколько миллилитров в день накачиваем физиологическим раствором, подкачиваем их, растяжение происходит незаметно для ребенка, практически безболезненно, но, тем не менее, мы получаем запас кожи, увеличивая этот участок практически вдвое", - объясняет Павел Мединский - заведующий отделением гнойной хирургии "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - клиники доктора Рошаля".

Шаг за шагом, год за годом - так здесь восстановили волосяной покров уже многим детям с подобными ранами. Кате предстоит вернуть 80 процентов кожи головы. И сейчас, на середине пути, результат уже виден.

"Я вообще в принципе не думала, что такое вообще существует, я как бы была вообще в панике, что кожи на голове нет. По другой стороне, где уже сделали операцию в мае, у нее уже в принципе, говорю, длинные густые волосы", - говорит Кристина Завозина, мама Кати.

Операции порой занимают несколько часов. Но девочка их уже почти не боится. Наоборот, теперь сама мечтает стать врачом.

А Катя пока лечит Бобика. Собак, несмотря ни на что, не боится - наоборот. У нее дома целых три любимых четвероногих. Вот только в школу идти пока стесняется - придётся носить специальную шапочку. Здесь, в больнице, проработать травму помогают психологи. И уже через пару лет, обещают врачи, Катя снова будет гордиться своими густыми волосами.