От фрагментов печи до старинных ключей: Более 40 тысяч артефактов обнаружили в Москве

Москвичи во все времена к музыке были неравнодушны. И многочисленные археологические находки это только подтверждают. У археологов собралась целая коллекция - от древнего варгана до разной формы игрушек-свистулек родом из 16-19 столетий.

"Интересная игрушка-свистулька Соловей. Она так называется, потому что в нее наливали воду, и воздух, проходя через воду, делал очень громкий свистящий звук", - говорит Анастасия Бородкина, начальник общего отдела ООО "Археологические изыскания в строительстве".

В те давние времена дорогие музыкальные инструменты могли себе позволить лишь люди состоятельные. А у большинства в ходу были те, что сами и смастерили.

"В дело шли подручные вещи. Что касается таких предметов, как флейта, то есть духовые инструменты, использовался практически любой подручный материал: от тростинки до костей животных. Делались в определенном порядке дырочки и можно было насвистеть простейшую мелодию. А потом появились керамические флейты", - говорит Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департаменты культурного наследия города Москвы, главный археолог Москвы.

Флейты известны еще со времен Древней Руси. Потом они очень часто использовались в театрализованных, скоморошьих представлениях на площадях. Вот этот фрагмент костяной флейты или дудочки из полой кости животного археологи обнаружили в Лужнецком проезде, недалеко от Новодевичьего монастыря.

"Можно сказать символично, что именно на этом участке строится хранилище государственного Исторического музея. Музея, где находится, наверное, наибольшее количество археологических коллекций. Была обнаружена эта флейта в слоях 17 века. И скажем, эта флейта развлекала людей еще до Петра Великого", - говорит Кондрашев.

Особое везение, говорят археологи, что многие музыкальные инструменты в очень хорошем состоянии.

"Редкость то, что они - целые! В прекрасном состоянии, и не требуется работа реставраторов, реконструкторов, и вот это восстановление", - говорит Анастасия Бородкина, начальник общего отдела ООО "Археологические изыскания в строительстве".

Большинство из находок, которым реставрация потребовалась, уже тоже привели в порядок, и вскоре их передадут в Музей Москвы. Впору создавать там целый отдел старинных музыкальных инструментов.