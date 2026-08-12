Ракова объявила об открытии двух новых павильонов здоровья в рамках "Московского чекапа"

В столице открылись ещё два новых павильона здоровья в рамках "Московского чекапа". Как рассказала сегодня заместитель мэра Анастасия Ракова, пройти бесплатную экспресс-диагностику теперь можно на Трубной площади и ВДНХ.

Знакомство с павильонами начинается с короткого интерактивного опроса. Далее с помощью умных зеркал за несколько секунд измеряются артериальное давление и сатурация, оценивается уровень стресса и рассчитывается биологический возраст. Также можно проверить соотношение жировой и мышечной ткани, водный баланс организма, силу хвата, скорость реакции и мышечную активность. А еще пройти тренировку на развитие концентрации, памяти и навыков управления стрессом.

Первый такой павильон заработал неделю назад на Никитском бульваре. За это время его уже посетили более двух тысяч человек.

"Основная цель наша - профилактика. То есть здоровый человек, который не чувствует никаких симптомов может прийти, провести это обследование и в дальнейшем просто получить те рекомендации, чтобы профилактировать риски возможного возникновения заболевания", - говорит Дмитрий Назаров, заместитель начальника филиала госпиталя Бурденко.